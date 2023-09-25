نائب أمين جدة يشهد حفل الاحتفاء باليوم الوطني الـ 93

شهد نائب أمين محافظة جدة، المهندس علي بن محمد القرني اليوم، الاحتفال الذي أقامته الأمانة باليوم الوطني السعودي الـ 93 "نحلم ونحقق" في المبنى الرئيسي، اشتمل على العرضة السعودية وعروض الموسيقى الحية التي قدّمت من خلالها لمنسوبي ومنسوبات الأمانة العديد من المقطوعات الوطنية الشهيرة. وبدأت فقرات الحفل الذي أقامته الأمانة في بهو الأمانة وممرات مبناها الرئيسي.
كما شمل الحفل توزيع الهدايا التذكارية، وتخصيص ركن بشاشة ذكية لالتقاط الصور عبر هذه الشاشة، إلى جانب الرسائل التعبيرية التي سطرها الحضور للقيادة والوطن. فيما شهد الحفل أيضًا شاشات تفاعلية ومعرضًا، إضافة إلى رفع العلم السعودي، وتخصيص بوابة ترحيبية في مدخل الأمانة بهوية اليوم الوطني وتوزيع الأعلام على الموظفين والموظفات.
الجدير بالذكر، أن أمانة محافظة جدة، كانت قد أطلقت سلسلة من الفعاليات في أرجاء المحافظة للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ93، والتي تستهدف كافة الفئات العمرية.
وتضمنت الفعاليات عروضًا ثلاثية الأبعاد بهوية اليوم الوطني 93 استمرت لمدة ثلاثة أيام، في كل من بوابتي طريق المدينة الغربية والشرقية، وميدان النورس، وإضاءة كل من مبنى الأمانة الرئيسي، وبلديتي طيبة وأبحر الفرعيتين، وميادين "الكرة الأرضية والقناديل والنواة والتحلية والأمير عبدالمجيد" وشارع السلام والكورنيش الأوسط، باللون الأخضر طيلة ثلاثة أيام.
وسجل ميدان خادم الحرمين الشريفين "سارية العلم"، حضورًا لافتًا من خلال جدارية الرسم التعبيرية عن الوطن، فضلًا عن رفع العلم السعودي في الشوارع والطرق الرئيسية لمدة ثلاثة أيام. واستقبل كل من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة وحديقة الأمير ماجد، الأهالي للاستمتاع بالفنون الشعبية المتنوعة، إلى جانب فرقة أطفال وألعاب تفاعلية ومسابقات وهدايا.