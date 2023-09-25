نائب أمين جدة يشهد حفل الاحتفاء باليوم الوطني الـ 93

شهد نائب أمين محافظة جدة، المهندس علي بن محمد القرني اليوم، الاحتفال الذي أقامته الأمانة باليوم الوطني السعودي الـ 93 "نحلم ونحقق" في المبنى الرئيسي، اشتمل على العرضة السعودية وعروض الموسيقى الحية التي قدّمت من خلالها لمنسوبي ومنسوبات الأمانة العديد من المقطوعات الوطنية الشهيرة. وبدأت فقرات الحفل الذي أقامته الأمانة في بهو الأمانة وممرات مبناها الرئيسي.