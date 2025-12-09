المملكة تستضيف غدًا الاجتماع الـ13 للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي

ويُعقد على هامش الاجتماع جلسة حوارية بعنوان (المعايير الإحصائية الدولية: دور الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون الخليجي في التطوير والتطبيق) ضمن سلسلة فعاليات "الطريق إلى الرياض" التي تنظمها الهيئة العامة للإحصاء استعدادًا لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في 9 - 12 نوفمبر 2026؛ التي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين والمهتمين في مجال البيانات والتحول الإحصائي على المستويين الإقليمي والدولي، واستعراض أحدث الممارسات والتوجهات العالمية في هذا القطاع الحيوي.