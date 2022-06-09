48 ساعة على إغلاق التسجيل لحجاج الداخل.. والأحد يبدأ إشعار المرشحين للحج

نحو 48 ساعة تفصلنا عن إغلاق فترة التسجيل لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين؛ حيث يغلق المسار الإلكتروني التي خصصته وزارة الحج بجانب تطبيق اعتمرنا بعد غد بنهاية يوم السبت؛ فيما تبدأ فترة إشعار المرشحين وانتهاء القرعة يوم الأحد المقبل.
وتفصيلاً، أتاحت وزارة الحج والعمرة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة التسجيل للحج في الرابع من شهر ذي القعدة الجاري، الموافق الثالث من شهر يونيو، ولمدة تسعة أيام، عبر المسار الإلكتروني وتطبيق اعتمرنا.
وأوضحت الوزارة أن اختيار المرشحين سيتم عن طريق القرعة الإلكترونية، كما اشترطت عند التقديم ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عاماً ميلادياً، مؤكدةً أن الأولوية لمن لم يسبق له الحج ومكتمل التحصين.