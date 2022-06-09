48 ساعة على إغلاق التسجيل لحجاج الداخل.. والأحد يبدأ إشعار المرشحين للحج

وأوضحت الوزارة أن اختيار المرشحين سيتم عن طريق القرعة الإلكترونية، كما اشترطت عند التقديم ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عاماً ميلادياً، مؤكدةً أن الأولوية لمن لم يسبق له الحج ومكتمل التحصين.