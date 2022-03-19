48 صورة تحكي قصة العلاقات السعودية الأمريكية بالمعرض الفوتوغرافي بأبها

وبين مدير الجمعية أحمد السروي أن هذا التعاون يأتي تأكيدًا للدور الثقافي والفني في توثيق العلاقات بين الشعوب بدعم من هيئة تطوير منطقة عسير بقيادة الأمير تركي بن طلال أمير المنطقة ورئيس الهيئة عبر صور متنوعة يشارك فيها عدد من المصورين السعوديين والأمريكيين.