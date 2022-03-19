48 صورة تحكي قصة العلاقات السعودية الأمريكية بالمعرض الفوتوغرافي بأبها

تدشن جمعية الثقافة والفنون بأبها بعد غد الاثنين المعرض الفوتوغرافي السعودي الأمريكي بالتعاون مع القنصلية الأمريكية بجدة، وبدعم من هيئة تطوير منطقة عسير بصالة المعارض في مقر الجمعية.
ويحتوي المعرض على 48 صورة فوتوغرافية تحكي العلاقات الوثيقة بين البلدين وتوثق للتطور الحضاري والتنوع البيئي للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وبين مدير الجمعية أحمد السروي أن هذا التعاون يأتي تأكيدًا للدور الثقافي والفني في توثيق العلاقات بين الشعوب بدعم من هيئة تطوير منطقة عسير بقيادة الأمير تركي بن طلال أمير المنطقة ورئيس الهيئة عبر صور متنوعة يشارك فيها عدد من المصورين السعوديين والأمريكيين.