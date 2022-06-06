48 مئوية.. حفر الباطن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ لافتًا إلى تسجيل حفر الباطن 48 درجة؛ فيما كانت مدينة أبها الأدنى في درجات الحرارة بـ17 مئوية، وسجلت كل من ينبع والقنفذة وجازان وجدة، أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90%.
وأكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم أن حفر الباطن سجلت 48 درجة، تليها الأحساء 47 درجة، ثم رفحاء سجلت 46 درجة مئوية، ثم الدمام 46 درجة مئوية، ومكة المكرمة 45 والمدينة والرياض 44.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ17 درجة مئوية.
وسجلت كل من ينبع والقنفذة وجازان وجدة أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90%