"الزعاق": أغسطس آخر شهور القيظ وبانتهائه تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم أول أغسطس، وهو آخر شهور القيظ، وبانتهائه تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي تباعاً مع مرور الأيام من آخر الليل.
وأوضح الزعاق، خلال شهر أغسطس تظهر جميع أنواع الفواكه ولهذا يُسمى بالعراق وبلاد الشام "آب"، وتعني باللغة العربية الكلأ والنبات والبعض يقول إن المعنى لهب النهار.. "آب اللهاب".
ولفت في فيديو على حسابه بتويتر أن شهر أغسطس يشهد جمرة القيظ في نصفه الأول، والقويظ وهي النجم الأول من نجوم سهيل وآخر عشرة أيام من أغسطس تسمّى بوعكات سهيل والقدماء يقولون "آخر 10 من آب ينفتح للشتاء باب".