"الزعاق": أغسطس آخر شهور القيظ وبانتهائه تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض

ولفت في فيديو على حسابه بتويتر أن شهر أغسطس يشهد جمرة القيظ في نصفه الأول، والقويظ وهي النجم الأول من نجوم سهيل وآخر عشرة أيام من أغسطس تسمّى بوعكات سهيل والقدماء يقولون "آخر 10 من آب ينفتح للشتاء باب".