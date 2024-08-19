"أدير العقارية" تطرح عقارات "إكليل" في قلب الرياض النابض

أعلنت "أدير العقارية"، الشركة الرائدة في مجال التسويق العقاري في المملكة، عن موعد مزاد "إكليل" الذي يوفر مزيجًا فريدًا من الوحدات السكنية والتجارية الراقية، بالإضافة إلى عمارة سكنية نموذجية، تتألق بموقعها في قلب الرياض، وذلك يوم الأربعاء 28 أغسطس 2024م، في قاعة الفريدة عند تمام الساعة 4:30 عصراً.