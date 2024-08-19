"أدير العقارية" تطرح عقارات "إكليل" في قلب الرياض النابض

أعلنت "أدير العقارية"، الشركة الرائدة في مجال التسويق العقاري في المملكة، عن موعد مزاد "إكليل" الذي يوفر مزيجًا فريدًا من الوحدات السكنية والتجارية الراقية، بالإضافة إلى عمارة سكنية نموذجية، تتألق بموقعها في قلب الرياض، وذلك يوم الأربعاء 28 أغسطس 2024م، في قاعة الفريدة عند تمام الساعة 4:30 عصراً.
ويعد مزاد "إكليل" إضافة متميزة لسوق العقارات في العاصمة، نظرًا لتميز العقارات المطروحة بموقعها الاستراتيجي في حي الملك عبدالله والسليمانية الراقيين، على مقربة من الدائري الشرقي وطريق خريص، مما يضمن سهولة الوصول إلى جميع أنحاء المدينة ويوفر للسكان قربًا من الخدمات والمرافق الرئيسية.
يبلغ إجمالي مساحات أراضي "إكليل" نحو 25 ألف متر مربع، وهي تضم 29 قطعة سكنية فاخرة بمساحات متنوعة، وقطعتين تجاريتين واعدتين، إضافة إلى عمارة سكنية متكاملة الخدمات بمساحة 900 متر مربع، تتميز بتصميمها الحديث وتشطيباتها عالية الجودة، وتوفر وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الأسر.
من جانبه قال، سليمان الحربي” نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية: "نفخر بإطلاق مزاد عقارات "إكليل" الذي يُجسد رؤيتنا لتقديم فرص عقارية متميزة تلبي تطلعات عملائنا". وأضاف: "يُمثل "إكليل" فرصة استثمارية واعدة في سوق العقارات بالرياض، بفضل موقعه المتميز وتنوع استخداماته، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على العقارات في حيي الملك عبدالله والسليمانية الحيويان واللذان يشهدان كثافة سكانية عالية، يرافقها في شح في المعروض من العقارات المناسبة لتطوير مشاريع سكنية وتجارية رائدة.
وتوقع "الحربي" أن يشهد المزاد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والراغبين في تملك العقارات، نظرًا لتميز عقارات "إكليل"، فضلاً عن توفيره فرصًا استثمارية واعدة في قلب العاصمة الرياض.