"الأرصاد": المملكة لم تسجّل حتى الآن درجة الـ 50 مئوية خلال صيف هذا العام

وأضاف العقيل، في مداخلة لقناة الإخبارية، أنه حتى هذه اللحظة في صيف هذا العام لم نرصد درجات حرارة خمسينية، وهذا لا يعني أن الأجواء ليست حارة، لكن السواحل الغربية وينبع وجدة وجازان خلال هذه الفترة من العام، يبدأ سكانها بالشعور بأن الحرارة أكثر من المعتاد بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.