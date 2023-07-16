"الأرصاد": المملكة لم تسجّل حتى الآن درجة الـ 50 مئوية خلال صيف هذا العام

أكّد محلل المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن درجات الحرارة في الغالب خلال شهر يونيو تصل في بعض الأحيان في السجلات المناخية، إلى الدرجة 50 أو أكثر قليلاً، وأنه في السنوات السابقة سجّلت "الأرصاد" في محافظة جدة وحفر الباطن درجة حرارة 52 مئوية.
وأضاف العقيل، في مداخلة لقناة الإخبارية، أنه حتى هذه اللحظة في صيف هذا العام لم نرصد درجات حرارة خمسينية، وهذا لا يعني أن الأجواء ليست حارة، لكن السواحل الغربية وينبع وجدة وجازان خلال هذه الفترة من العام، يبدأ سكانها بالشعور بأن الحرارة أكثر من المعتاد بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.