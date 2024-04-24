مجموعة فقيه للرعاية الصحية تعلن عن نيّتها طرح وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول السعودية"

وقال الدكتور مازن سليمان فقيه رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية: "نجحت مجموعة فقيه للرعاية الصحية منذ عام 1978م في تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة تلبّي جميع احتياجات المرضى. وفي ضوء التوسع الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية الخاصة في المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، فإننا ملتزمون بتوسيع نطاق خدماتنا لنشر خبرتنا وتجاربنا لشريحة أوسع من السكان في أنحاء المملكة. ونمتلك استراتيجية واضحة لتعزيز مكانتنا الريادية في جدة، وتوسيع حضورنا في المدن الرئيسية مثل الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونيوم. وسيتيح إدراج أسهم الشركة في تداول السعودية أمام المستثمرين فرصة المشاركة في رحلة النمو الاقتصادي التي تشهدها المملكة من خلال الاستثمار في واحدة من أسرع العلامات التجارية نموًّا في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة".