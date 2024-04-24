مجموعة فقيه للرعاية الصحية تعلن عن نيّتها طرح وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول السعودية"

تعلن شركةُ مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه ""الشركة" أو "المجموعة""، والتي يشار إليها والجهات التابعة لها كمجموعة فقيه للرعاية الصحية، الشركة السعودية الرائدة في توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة عالية الجودة، والتي نالت ثقة ملايين الأسر على مدار أربعة عقود؛ نيّتَها المضي قدمًا في عملية طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
وقد وافقت هيئة السوق المالية في 31 مارس 2024م على طلب الشركة تسجيل أسهمها وطرح "49,800,000" سهم عادي "تمثل 21.47%" عن طريق إصدار "30,000,000" سهم عادي جديد "تمثل 12.93%"، وبيع "19,800,000" سهم عادي من الأسهم الحالية "تمثل 8.53%" من قبل المساهمين البائعين في الشركة. وسيتمّ الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.
بالإضافة إلى ذلك سيتمّ تخصيص "2,000,000" سهم، والتي تمثل نسبة "0.86%" من رأس مال الشركة بعد الزيادة، كأسهم خزينة لصالح برنامج أسهم الموظفين. وتم تعيين مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الأول "ساب" ومصرف الإنماء وبنك الجزيرة؛ كجهات مستلمة لشريحة المكتتبين الأفراد.
وقال الدكتور مازن سليمان فقيه رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية: "نجحت مجموعة فقيه للرعاية الصحية منذ عام 1978م في تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة تلبّي جميع احتياجات المرضى. وفي ضوء التوسع الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية الخاصة في المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، فإننا ملتزمون بتوسيع نطاق خدماتنا لنشر خبرتنا وتجاربنا لشريحة أوسع من السكان في أنحاء المملكة. ونمتلك استراتيجية واضحة لتعزيز مكانتنا الريادية في جدة، وتوسيع حضورنا في المدن الرئيسية مثل الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونيوم. وسيتيح إدراج أسهم الشركة في تداول السعودية أمام المستثمرين فرصة المشاركة في رحلة النمو الاقتصادي التي تشهدها المملكة من خلال الاستثمار في واحدة من أسرع العلامات التجارية نموًّا في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة".
- 4 مستشفيات "ضمنها إدارة وتشغيل مستشفى نيوم" تضمّ حوالي 900 طبيب، و835 سريرًا، و374 غرفة فحص، وحوالي 190 سريرًا للعناية المركزة، وحوالي 40 غرفة عمليات.
- تمتلك المجموعة 5 مجمعات طبية للرعاية الخارجية "ضمنها إدارة وتشغيل مركز نيوم للرعاية المتقدمة" تضمّ حوالي 220 طبيبًا. وتم تقديم العلاج لـ1.5 مليون مريض في عام 2023م.
- تمثل كلية فقيه للعلوم الطبية ركيزة أساسية للتعليم والابتكار في قطاع الرعاية الصحية، وقد وصى عدد الملتحقين بالكلية 1,800 طالب وطالبة حتى سبتمبر 2030م.
- على مدار السنوات الثلاث الماضية، صنّفت مجلة نيوزويك الأمريكية مستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة كأفضل مستشفى خاص في المملكة؛ ما يُعدّ دليلًا على التزام المجموعة بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية وجهودها في تحسين تجارب المرضى.
- بلغ صافي إيرادات المجموعة 2.3 مليار ريال سعودي في السنة المالية 2023م، بمعدل نمو سنوي مركب بمقدار "10.8%" خلال الفترة 2020م إلى 2023م.
- بلغت أرباح المجموعة قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) 526 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2023م، بمعدل نمو سنوي بنسبة "1.9%". ويصل إجمالي الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة "Adjusted EBITDA" "التي تستثني مستشفى الدكتور سليمان فقيه الرياض الذي تمّ الاستحواذ عليه 29 أكتوبر 2022م"، إلى 639 مليون ريال سعودي؛ ما يمثّل "28.3%" من هامش الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بمعدل نمو سنوي بنسبة "20.3%".
- وحقّقت المجموعة صافي ربح بلغ 232 مليون ريال سعودي، بينما بلغ صافي الربح المعدل 414 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2023م، بزيادة قدرها "15.3%" على أساس سنوي، مع هامش ربح قوي بلغ "18.3%".