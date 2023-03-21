في رمضان.. جامعة شقراء تخفف مدة المحاضرات وتنقل الوحدات المسائية إلى ما بعد التراويح

أعلنت جامعة شقراء عن مواعيد الدراسة في شهر رمضان، ومدد المحاضرات والأنشطة العملية والتدريبية للعام الدراسي 1444هـ.
وتقرر تحديد مدة الأنشطة العملية والتدريبية للوحدات التدريسية في شهر رمضان المبارك بـ70 دقيقة بدلًا من 100 دقيقة قبل رمضان.
وحددت الجامعة مدة المحاضرة في الوحدات التدريسية النظرية بـ35 دقيقة بدلًا من 50 دقيقة، كما نقلت الوحدات التدريسية المسائية سواء أكانت محاضرات نظرية أو وحدات عملية وأنشطة تدريبية إلى ما بعد صلاة التراويح، بحيث يكون موعد أول محاضرة مسائية الساعة 9 مساءً، بدلًا من 3 عصرًا.
وبالنسبة للمحاضرة التي يبدأ موعدها الساعة 4 عصرًا فسيكون موعدها الساعة 9:40 مساءً، بينما المحاضرة التي يبدأ موعدها الساعة 5 مساء، فيكون موعدها الساعة 10:20 مساءً، والمحاضرة التي يبدأ موعدها الساعة 6 مساء، يكون موعدها الساعة 11 مساءً.
ووجّهت الجامعة جميع الطلاب بضرورة مراجعة كلياتهم لتطبيق مواعيد الجداول بعد التحديث.