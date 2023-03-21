في رمضان.. جامعة شقراء تخفف مدة المحاضرات وتنقل الوحدات المسائية إلى ما بعد التراويح

وحددت الجامعة مدة المحاضرة في الوحدات التدريسية النظرية بـ35 دقيقة بدلًا من 50 دقيقة، كما نقلت الوحدات التدريسية المسائية سواء أكانت محاضرات نظرية أو وحدات عملية وأنشطة تدريبية إلى ما بعد صلاة التراويح، بحيث يكون موعد أول محاضرة مسائية الساعة 9 مساءً، بدلًا من 3 عصرًا.