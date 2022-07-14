"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على نجران وجازان وعسير والباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 8- 38كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 15- 30كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى غربية بسرعة 20- 40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط، ومتوسط الموج على الجزأين الشمالي والجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية شرقية بسرعة 20- 40كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10- 25كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.