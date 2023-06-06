"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة والقصيم وحائل

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مسبوقة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض.