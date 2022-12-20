"الصحة" تحقق المستوى الذهبي في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

وتقوم الجائزة على أهداف أساسية، أبرزها التوعية ونشر ثقافة الجودة والتميّز المؤسسي، تحفيز القطاعات لتبني مبادئ الجودة والتميّز المؤسسي، تعزيز مفاهيم وتطبيقات قياس الأداء والتحسين المستمر للأعمال، إضافة إلى العمل على رفع مستوى الجودة في المنشآت السعودية، والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية، إلى جانب حـث المنشآت على الالتزام بالمواصفات والمقاييس الوطنية والدولية، توفير منصة مثالية لتبادل أفضل الممارسات والمقارنات المرجعية، زيادة فاعلية مشـاركة المنشـآت في بناء المجتمع وتعزيز الاستدامة، وتكريم وتشجيع المنشآت المتميزة والفائزة بالجائزة وإبرازها كقدوة حسنة في المجتمع.