"الصحة" تحقق المستوى الذهبي في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

حصلت وزارة الصحة على جائزة الملك عبدالعزيز الوطنية للجودة بمستواها الذهبي في نسختها السادسة لعام 2022م، وذلك عن فئة القطاعات الحكومية "مسار الوزارات".
وتعد "الصحة" أول وزارة تحقق هذا المستوى بين الوزارات، حيث قامت بتطبيق وتبني ممارسات ومفاهيم التميز المؤسسي بناءً على معايير الجائزة من خلال برامج وأدوات عمل محددة تم تطبيقها بالوزارة ، وتم وضع خطط العمل التحسينية وضمان استدامتها بما يضمن نقل وتأصيل المعارف والخبرات في الوزارة تماشياً مع مراحل التحول الوطني 2030.
وترتكز الجائزة على خمسة محاور استراتيجية، تتمثل في بناء كيان مستدام، وتحسين الصورة الذهنية، وتقييم الأثر والمواكبة واستدامة الأثر، كما أن التمكين للتميز المؤسسي على مستوى الوطن هو التوجه الاستراتيجي للجائزة في هذه النسخة.
وتقوم الجائزة على أهداف أساسية، أبرزها التوعية ونشر ثقافة الجودة والتميّز المؤسسي، تحفيز القطاعات لتبني مبادئ الجودة والتميّز المؤسسي، تعزيز مفاهيم وتطبيقات قياس الأداء والتحسين المستمر للأعمال، إضافة إلى العمل على رفع مستوى الجودة في المنشآت السعودية، والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية، إلى جانب حـث المنشآت على الالتزام بالمواصفات والمقاييس الوطنية والدولية، توفير منصة مثالية لتبادل أفضل الممارسات والمقارنات المرجعية، زيادة فاعلية مشـاركة المنشـآت في بناء المجتمع وتعزيز الاستدامة، وتكريم وتشجيع المنشآت المتميزة والفائزة بالجائزة وإبرازها كقدوة حسنة في المجتمع.