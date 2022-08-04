الموافقة على إطلاق جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني

كما تطرق المجلس لعدد من الملفات، منها: جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني، ودراسة مستقبل نظام إدارة التعلم الإلكتروني في المملكة، وغيرها من المستجدات في ذات الصدد، مشيداً بالتقرير نصف السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام الحالي 2022م، ودور المركز في منظومة التعليم، ودوره الفاعل في تحقيق المستهدفات الوطنية، ودعم خطة التنمية المستدامة التي تتبناها رؤية المملكة الطموحة 2030، لا سيما في قطاع التعليم، وتنمية القدرات البشرية.