49 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ لافتًا إلى تسجيل الأحساء 49 درجة؛ فيما كانت مدينة أبها والباحة الأدنى في درجات الحرارة بـ18 مئوية، وسجلت كل من الوجه والقنفذة وأبها وجازان أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90% و85%.
وأكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الأحساء سجلت 49 درجة، تليها الدمام 48، والخرج 47، ثم وادي الدواسر والرياض 46، والمجمعة وحفر الباطن وشرورة 44 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ18 درجة مئوية ثم القريات 19 درجة.
وسجلت كل من الوجه والقنفذة وأبها وجازان أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90%.