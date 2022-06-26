49 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ لافتًا إلى تسجيل الأحساء 49 درجة؛ فيما كانت مدينة أبها والباحة الأدنى في درجات الحرارة بـ18 مئوية، وسجلت كل من الوجه والقنفذة وأبها وجازان أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90% و85%.