49 مئوية.. الأحساء تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ لافتاً إلى تسجيل الأحساء 49 درجة، فيما كانت مدينة الباحة الأدنى في درجات الحرارة بـ 19 مئوية، وسجّل كل من: القنفذة وجدة والوجه وجازان، أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 85 %.
وأكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الأحساء سجّلت 49 درجة، تليها حفر الباطن والدمام سجّلت 48 درجة، ثم الخرج 47، تلتها المدينة المنوّرة والرياض 46، بعدها بريدة ووادي الدواسر وشرورة والعلا والمجمعة بـ 45 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت الباحة في أدنى القائمة بـ 19 درجة مئوية، ثم أبها وطريف 20 درجة، وسجل كل من: القنفذة وجدة والوجه وجازان أعلى نسبة رطوبة بالجو 85 %.