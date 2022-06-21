49 مئوية.. الأحساء تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ لافتاً إلى تسجيل الأحساء 49 درجة، فيما كانت مدينة الباحة الأدنى في درجات الحرارة بـ 19 مئوية، وسجّل كل من: القنفذة وجدة والوجه وجازان، أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 85 %.