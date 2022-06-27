495 ألف طن لتعزيز المخزون.. "الحبوب" ترسي الدفعة الثالثة من القمح المستورد

أتمّت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام (2022م) بكمية (495,000) طن للتوريد من مناشئ (أوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا).
وأوضح محافظ المؤسسة أحمد الفارس، أن موانئ المملكة مستمرة في استقبال بواخر القمح المتعاقد عليها وفق جداول التوريد المعتمدة، مشيراً إلى أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح.
وأضاف، أن فترة وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (نوفمبر 2022 – يناير 2023م) بواقع (8) بواخر موزعة على (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (185) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (185) ألف طن، وعدد باخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (125) ألف طن.
وتمّت دعوة (24) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب، تقدمت منها (13) شركة للمنافسة وتمّت الترسية على (4) شركات كانت عروضها الأقل سعراً للشحنات المطلوبة.