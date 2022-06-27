495 ألف طن لتعزيز المخزون.. "الحبوب" ترسي الدفعة الثالثة من القمح المستورد

وأوضح محافظ المؤسسة أحمد الفارس، أن موانئ المملكة مستمرة في استقبال بواخر القمح المتعاقد عليها وفق جداول التوريد المعتمدة، مشيراً إلى أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح.