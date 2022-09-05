ماذا يترتب على إخفاء معلومات جوهرية في حساب المواطن؟ هنا العقوبات

وأكد حساب المواطن أنه يترتب على من يقوم بتقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، ما يؤدي إلى تطبيق المادة العشرين بحقه، والتي تنص على إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه من الحصول عليه لمدة عامين، أو استرداد ما تم الحصول عليه بدون وجه حق أو العقوبتين معًا.