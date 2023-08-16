لأول مرة بالمملكة.. هيئة النقل تعقد اختبار الكفاءة البحرية لرتبة كبير مهندسين بحريين

وتخوّل الرتبة الإشراف على كل أعمال الصيانة والتشغيل والدعم الهندسي وحماية البيئة البحرية على متن السفن البحرية المختلفة وفقًا للقوة التشغيلية الخاصة بالمحركات وما تتطلبه طبيعة عمل السفينة وبالتوافق مع ما يتطلبه ربان السفينة لقيادة وتشغيل آمن، حيث تعتبر هذه الشهادة المهنية شهادة معترفًا بها دوليًا؛ لتوافقها مع متطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب STCW.