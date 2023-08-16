لأول مرة بالمملكة.. هيئة النقل تعقد اختبار الكفاءة البحرية لرتبة كبير مهندسين بحريين

عقدت الهيئة العامة للنقل اختبار الكفاءة البحرية لرتبة كبير مهندسين بحريين لأول مرة على مستوى المملكة.
وأتم المتقدم عبدالرحيم علي الثقفي كل المتطلبات التأهيلية في أكاديمية التدريب البحري بشركة أرامكو السعودية كأول أكاديمية معتمدة من قبل الهيئة لعقد الدورة التدريبية لكبير المهندسين البحريين، وذلك بعد خدمته البحرية لمدة تتجاوز 36 شهرًا، وإتمام الدورة التنشيطية من خلال المعاهد المعتمدة، إضافة إلى لياقته الطبية واجتياز الدورات الأساسية، واختبار الكفاءة الشفهي.
ويهدف الاختبار إلى التحقق من استيفاء المتقدم لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب، وإصدار الشهادات والنوبة للعاملين بالبحر لعام 1978م وتعديلاتها، وإلمام المتدرب بالمهام الأساسية للمستوى الإداري لكبير المهندسين؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في توطين القطاع البحري بالكوادر السعودية المؤهلة.
وتخوّل الرتبة الإشراف على كل أعمال الصيانة والتشغيل والدعم الهندسي وحماية البيئة البحرية على متن السفن البحرية المختلفة وفقًا للقوة التشغيلية الخاصة بالمحركات وما تتطلبه طبيعة عمل السفينة وبالتوافق مع ما يتطلبه ربان السفينة لقيادة وتشغيل آمن، حيث تعتبر هذه الشهادة المهنية شهادة معترفًا بها دوليًا؛ لتوافقها مع متطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب STCW.
وقام بإجراء الاختبار سعادة كبير المهندسين البحريين عبدالله بن مسفر اليامي، والذي يعد من الكفاءات المميزة بالأسطول البحري السعودي، وبإتمام المتقدم لمتطلبات الاتفاقية تم منحه الدرجة ككبير مهندسين بحريين.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للنقل عقدت في وقت سابق أول اختبار للكفاءة البحرية الشفهية لرتبة "ربان بحري" للضابط أول غرمان بن محمد الشهري من شركة أرامكو، والذي أجري لأول مرة على مستوى المملكة.