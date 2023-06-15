جازان مسرح لأعنف الظواهر الجوية.. "المسند" يفسر ويحذر: بل مرتع لأعاصير!

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن "منطقة جازان يتوفر فيها عوامل مثالية لبناء السحب الركامية الشامخة العالية والخطيرة؛ حيث طبيعة موقعها الجغرافي، وموضعها الفلكي؛ لذا فإن مخاطر العواصف الرعدية، والصواعق القوية، والرياح الهابطة شديدة السرعة، والسحب المفعمة بالرطوبة الجوية، وكثافة أمطارها".