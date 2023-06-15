جازان مسرح لأعنف الظواهر الجوية.. "المسند" يفسر ويحذر: بل مرتع لأعاصير!

قدّم أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، مجموعة من العوامل تجعل من أجواء أجزاء كبيرة من جازان مسرحاً لأعنف الظواهر الجوية في السعودية، بل ومرتعاً أحياناً لأعاصير التورنيد.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن "منطقة جازان يتوفر فيها عوامل مثالية لبناء السحب الركامية الشامخة العالية والخطيرة؛ حيث طبيعة موقعها الجغرافي، وموضعها الفلكي؛ لذا فإن مخاطر العواصف الرعدية، والصواعق القوية، والرياح الهابطة شديدة السرعة، والسحب المفعمة بالرطوبة الجوية، وكثافة أمطارها".
وتابع يقول: "تؤدي هذه العوامل لجعل أجواء أجزاء كبيرة من جازان مسرحاً لأعنف الظواهر الجوية في السعودية، بل ومرتعاً أحياناً لأعاصير التورنيد وفوق البحر واليابس على حد سواء؛ هذا والله الحافظ".