"أمانة جدة" تواصل خطتها الميدانية لمعالجة آثار الحالة المطرية برفع المخلفات وتحرير الطرق

باشرت أمانة محافظة جدة، اليوم، رفع المخلفات والآثار الناجمة عن الأمطار التي شهدتها أحياء المحافظة صباح اليوم السبت، والعمل على تحرير المحاور والطرق الرئيسة في المدينة في نطاق 16 بلدية ومركز إسناد.
وأوضحت الأمانة أن المحافظة شهدت قبل فجر اليوم السبت، هطول أمطار تراوحت ما بين خفيفة ومتوسطة، ومن المتوقع استمرارها بحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى يوم الإثنين المقبل.
ودعت الأمانة إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وكذلك تجنُّب مصادر التيارات الكهربائية؛ حفاظاً على سلامتهم، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.