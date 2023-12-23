"أمانة جدة" تواصل خطتها الميدانية لمعالجة آثار الحالة المطرية برفع المخلفات وتحرير الطرق

باشرت أمانة محافظة جدة، اليوم، رفع المخلفات والآثار الناجمة عن الأمطار التي شهدتها أحياء المحافظة صباح اليوم السبت، والعمل على تحرير المحاور والطرق الرئيسة في المدينة في نطاق 16 بلدية ومركز إسناد.