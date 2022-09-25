إطلاق أقوى عروض "دهانات الجزيرة" 2022 بخصومات حتى 50% لطلبات الأونلاين بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92

أطلقت "دهانات الجزيرة" عملاق صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقوى عروضها لعام 2022م، وذلك بمنح خصومات تصل حتى 50% على مجموعة من منتجاتها للدهانات الداخلية والخارجية ومجموعة من منتجات الحلول الإنشائية، وذلك احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية.
وخصصت هذه العروض لطلبات الأونلاين، وذلك تعزيزًا لدورها في استثمار التقنية بشتى طرقها، وباعتبار موقع "دهانات الجزيرة" على الإنترنت أول موقع إلكتروني يقدم خدمة شراء الدهانات أونلاين، ومن منطلق دورها الريادي في تطوير خدمة شراء الدهانات وتقديم أيسر الطرق لخدمة عملائها وبناء تجربة مختلفة ومثالية لهم.
تسري هذه العروض لـ 8 أيام حيث بدأت من 23 سبتمبر وتستمر إلى 30 سبتمبر، شاملة عدة منتجات داخلية مثل دهان "نوفل" بخصم 10% وبعض الدهانات الديكورية مثل "رست إفكت" و"كونكريت إفكت" بخصم 20% وخصم 10% على الدهان الخارجي الأفضل لواجهات المنزل "نيوتكس"، ولمعرفة كامل العروض والمنتجات الأخرى يمكن زيارة صفحة العروض عن طريق الرابط كما أنه يمكن الحصول على توصيل مجاني إذا كانت سلة الطلبات 100 ريال وأكثر.
أُسست "دهانات الجزيرة" عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع، وإنتاج، وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.