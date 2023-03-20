"تعليم ينبع" يحدد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك

أعلنت إدارة التعليم في محافظة ينبع، التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي، خلال شهر رمضان المبارك لمدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها.
وقالت الإدارة إن بداية التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي، خلال شهر رمضان المبارك للمدارس الصباحية ستكون من الساعة 9.45 صباحاً لمدارس البنين، والساعة 9.30 صباحاً لمدارس البنات والساعة 9.30 مساءً لمدارس التعليم المستمر.
وأوضحت الإدارة، أن توقيت شهر رمضان المبارك يأتي في إطار حرص وزارة التعليم على أداء منسوبيها فريضة الصيام بيسر وسهولة، كما أكدت على دور الأسرة كشريك في تحفيز الأبناء على الحضور والانتظام خلال الشهر المبارك.