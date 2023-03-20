"تعليم ينبع" يحدد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك

وأوضحت الإدارة، أن توقيت شهر رمضان المبارك يأتي في إطار حرص وزارة التعليم على أداء منسوبيها فريضة الصيام بيسر وسهولة، كما أكدت على دور الأسرة كشريك في تحفيز الأبناء على الحضور والانتظام خلال الشهر المبارك.