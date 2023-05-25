أمانة القصيم تكثّف جولاتها الرقابية بالأسواق والمنشاّت التجارية

تواصل أمانةُ منطقة القصيم جولاتِها الرقابية اليومية على الأسواق والمنشآت الغذائية، ممثلة في مختبر سلامة الأغذية ببريدة.
يأتي ذلك بهدف حماية المستهلكين من المخاطر الصحية المحتملة؛ نتيجة تواجد ملوّثات الأغذية المختلفة، وذلك عن طريق سحب عينات عشوائية من المنتجات المختلفة لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة.
وقالت الأمانة، في بيان اليوم الخميس: إن هذه الجولات تهدف إلى التأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة بالأنشطة التجارية والغذائية.
وأضافت: أن ذلك من خلال البرامج التوعوية الخاصة بتطوير وتأهيل المنشآت وتوعية العاملين بالاشتراطات الصحية واللوائح والتعليمات اللازم متابعتها؛ لضمان سلامة الغذاء وجودة المعروض، والتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية والتوعية بأهمية تعزيز السلامة الغذائية للوصول إلى غذاء آمن وسليم.