أمانة القصيم تكثّف جولاتها الرقابية بالأسواق والمنشاّت التجارية

وقالت الأمانة، في بيان اليوم الخميس: إن هذه الجولات تهدف إلى التأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة بالأنشطة التجارية والغذائية.