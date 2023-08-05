شاهد.. "شؤون الحرمين" توزّع 10 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام

تأتي هذه الجهود إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ودعمه المتواصل في الارتقاء بمنظومة الخدمات الاجتماعية، ونشر ثقافة العمل الاجتماعي، مؤكدًا أن أهمية العمل الجماعي تتجلّى في القيم الاجتماعية وتتسامى بين أفراد المجتمع الواحد؛ فالخدمة الاجتماعية عمل نبيل يعزز التكافل الاجتماعي وينشر التلاحم والتآزر بين أفراد المجتمع وتكاتف المسلمين والتراحم بينهم، وبمتابعة مستمرّة من مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.