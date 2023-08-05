شاهد.. "شؤون الحرمين" توزّع 10 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام

ضمن مبادرة "مظلتك بين يديك"، وزعت وكالة شؤون المسجد الحرام بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون الاجتماعية، أمس الجمعة، "10" آلاف مظلّة على زوار وقاصدي المسجد.
وأفاد وكيل المسجد الحرام المساعد للشؤون الاجتماعية، جنادي بن علي مدخلي، بأن الوكالة قدمت العديد من المبادرات الاجتماعية لخدمة زوار وقاصدي المسجد الحرام، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات الاجتماعية، وتوزيع الهدايا وتكثيف الأعمال والبرامج لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كافة الخدمات وتسهيل كافة الإجراءات؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وأن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، والهدف منها هو تقديم الإهداءات لحجاج بيت الله الحرام، والعمل على تقديم أفضل وأرقى الخدمات المناسبة لخدمة قاصدي المسجد الحرام.
وأكّد مدخلي أن مثل تلك الحملات الاجتماعية الإنسانية التعاونية التي تهدف إلى بثّ روح التعاون والتكاتف البنّاء المثمر في ظل الإجراءات الاحترازية وتطبيقها وتوعية حجاج بيت الله الحرام.
تأتي هذه الجهود إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ودعمه المتواصل في الارتقاء بمنظومة الخدمات الاجتماعية، ونشر ثقافة العمل الاجتماعي، مؤكدًا أن أهمية العمل الجماعي تتجلّى في القيم الاجتماعية وتتسامى بين أفراد المجتمع الواحد؛ فالخدمة الاجتماعية عمل نبيل يعزز التكافل الاجتماعي وينشر التلاحم والتآزر بين أفراد المجتمع وتكاتف المسلمين والتراحم بينهم، وبمتابعة مستمرّة من مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.