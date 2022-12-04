بالصور.. إقامة معرضين فنيين بوسائط جديدة لفنانين كوريين عالميين باللوحات والخزف في الرياض

ويضيف: "الخزف من العصر القديم إلى عصرنا الحديث مع تطور الحضارة جزءٌ لا يتجزّأ من حضارة الشعوب، عندما قمت بزيارة المتحف الوطني السعودي في عام 2021، بدا لي وجود تشابه في مسيرة تطور الخزف في كوريا والسعودية، فالخزف الكوري يتميز ببساطته وجماله الطبيعي دون تطبيق أي تقنيات معينة، بينما الخزف السعودي يتميز بعديد من العناصر الزخرفية، وتقوم رسوماتي الزخرفية على الدمج بين جمال الطبيعة والرسم على الخزف الكوري، وهذه تعتبر طريقة جديدة في الرسم على الخزف مستفيداً من دوام العمل الخزف ومزايا الرسم، لقد أقمت معارض فن الرسم الخزفي في عديدٍ من الدول مثل: المملكة المتحدة، وفرنسا، والولايات المتحدة، واليابان، والصين، وأستراليا، وهذه هي المرة الأولى التي أقيم فيها معرضاً من هذا النوع في السعودية. ولقد أدهشني اهتمام السعوديين بفن الرسم على الخزف وشعرت أن لديهم عين قوية الملاحظة، وأتمنى أن يكون هذا المعرض وسيلة لتسريع وتعزيز التبادل الثقافي بين كوريا والمملكة.