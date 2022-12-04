بالصور.. إقامة معرضين فنيين بوسائط جديدة لفنانين كوريين عالميين باللوحات والخزف في الرياض

بمناسبة مرور 60 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسبة بين السعودية وكوريا الجنوبية أُقيم معرضان لفنانين كوريين عالميين بمدينة الرياض، برعاية سفارة جمهورية كوريا لدى المملكة خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2022م.
وتم عرض 9 أعمال فنية، ووسائط جديدة للفنان العالمي الكوري "لي لي نام"، الذي تميز معرضه بإعادة تفسير اللوحات الكلاسيكية الكورية والغربية، ولا سيما العمل الفني "شلال باك يون" الذي أنجزه خصيصاً بمناسبة مرور 60 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وكوريا الجنوبية، ورسم فيه رجلاً كورياً، وآخر سعودياً يقفان أمام مياه الشلال المتدفقة، وهما يرتديان اللباسين التقليديين (هان بوك الكوري والثوب السعودي). وحاز هذا العمل على الاعجاب الشديد من قِبل الحضور وعددٍ من الفنانين السعوديين المعروفين.
34 عملاً فنياً
كما أقيم المعرض الثاني للفنان الكوري العالمي "أوه مان تشول"، وهو من الرواد في فن الرسم على الخزف، تم فيه عرض 34 عملاً فنياً، من ضمنها عمل فني لصورة الملك المؤسّس، طيّب الله ثراه. وشكّل هذان المعرضان فرصة للفنانين السعوديين لتكوين فهم ومعرفة أفضل عن الفنون الكورية.
أعمال إبداعية
"سبق" حضرت المعرضين، والتقت الفنانين الكوريين، في البدء يقول الفنان "لي لي نام": "تعتمد أعمالي الإبداعية على فكرة البداية، فمنذ نعومة أظافري، كنت أهتم كثيراً بأفكار فلسفية عن الحياة، وما زال هذا النوع من الأفكار يراودني ويؤثر بشكل كبير في أعمالي الإبداعية".
وعن انطباعه عن مدينة الرياض، قال: "لقد وصلت إلى مدينة الرياض ليلاً وكان الجو في تلك الليلة لطيفاً للغاية، وهذه أول تجربة لي من نوعها لزيارة مدينة صحراوية، مثل الرياض التي ولّدت لديّ انطباعاً جيداً وشعوراً بالتجديد، لذلك يسرني إقامة معرضي في هذه المدينة. وأعتقد أن الرياض لم تشهد تطوراً في مجال الفنون الحديثة حتى الآن، كما لم تترسخ فيها هذه الفنون. إلا أنني أرى لها إمكانات هائلة في المستقبل في هذا المجال، وأتطلع إلى تطورها جنباً إلى جنب مع تطور الفنون الحديثة فيها في المستقبل.
فكرة البداية
وعن معنى أعماله الفنية، قال: "فكرة البداية تمثل مصدر أعمالي. لقد تمنيت أن يطيل الجمهور وقوفه أمام أعمالي، ولطالما تمنيت اكتساب محبة الجمهور وإعجابه. وفي اعتقادي، أن اللوحات الكلاسيكية تجتذب محبة الجمهور، لذلك أقوم برسم لوحات حديثة مضفياً عليها طابعاً كلاسيكياً بأسلوب الاستعارة من اللوحات الكلاسيكية. وفي نظري، فقدت اللوحات الكلاسيكية بريقها عندما عُرضت في المتاحف لأن فئة محدودة من الناس تستمتع بالنظر إلى اللوحات، لذلك أردت أن أعيد بريقها من جديد لكي يستمتع عدد أكبر من الناس باللوحات الكلاسيكية. أتمنى أن يقضي الجمهور بعض الدقائق أمام أعمالي حتى فلربما يستشعرون شيئاً يجلب لهم المتعة، أتطلع إلى أن تنال أعمالي إعجاب الجمهور.
ويتكوّن المعرض في الرياض من فن الوسائط الجديد، لا سيما إعادة تفسير الرسوم الكورية التقليدية في مملكة جوسون. ومنها رسم الخيزران باستخدام الحبر الأسود التقليدي، وشلال بارك يون ودان بالريونغ مانغ عوم غانغ (حبل كوم غانغ). ويتضمن المعرض لوحات لرسومات غربية مثل دوار الشمس لغوخ والفتاة ذات القرط اللؤلؤي ليوهانس فيرمير".
الفنانون السعوديون
وتوجّه بالحديث للفنانين السعوديين من الشباب، قائلاً: "من المهم أن نعرف بأنفسنا. أتمنى ألا يترك الفنانون السعوديون أنفسهم ولا يفقدونها لأننا وحيدون في هذا الكون، إن بناء عالمكم الإبداعي مهم جداً، فأكرر لا تفقدوا أنفسكم واعلموا أنكم أشخاص ذوي قيمة، لا أحد جيداً منذ البداية، لكن إذا لم تفقد نفسك وإذا تقدمت إلى الأمام، فيمكنك أن تجد نفسك وتتطور، وسوف ترى الناس يحترمون عالمك الإبداعي. ثقوا بأنفسكم وابنوا عالمكم بأنفسكم".
الخزف الكوري
من جهته يقول مع الفنان الموري العالمي "أوه مان-تشول" رائد في فن الخزف الكوري:" حاولت عمل عديد من الأعمال الخزفية في مختلف المجالات، ومنها تركيزي الكبير على عمل جرة القمر، التي تعتبر من التراث الثقافي الرئيس في كوريا التي بدورها تعود إلى منتصف القرن 17 إلى وسط القرن 18، والاسم الرسمي لهذا العمل هو "بيك جا دايهو" وهو عمل فريد من نوعه في العالم حيث يتميز بجمال الطبيعة والمثابرة، كما تتسق الجوانب الخارجية للجرة مع الخط الطبيعي الحديث، وكل هذا متصل بعمق مع طبيعة شعبنا".
ويضيف: "الخزف من العصر القديم إلى عصرنا الحديث مع تطور الحضارة جزءٌ لا يتجزّأ من حضارة الشعوب، عندما قمت بزيارة المتحف الوطني السعودي في عام 2021، بدا لي وجود تشابه في مسيرة تطور الخزف في كوريا والسعودية، فالخزف الكوري يتميز ببساطته وجماله الطبيعي دون تطبيق أي تقنيات معينة، بينما الخزف السعودي يتميز بعديد من العناصر الزخرفية، وتقوم رسوماتي الزخرفية على الدمج بين جمال الطبيعة والرسم على الخزف الكوري، وهذه تعتبر طريقة جديدة في الرسم على الخزف مستفيداً من دوام العمل الخزف ومزايا الرسم، لقد أقمت معارض فن الرسم الخزفي في عديدٍ من الدول مثل: المملكة المتحدة، وفرنسا، والولايات المتحدة، واليابان، والصين، وأستراليا، وهذه هي المرة الأولى التي أقيم فيها معرضاً من هذا النوع في السعودية. ولقد أدهشني اهتمام السعوديين بفن الرسم على الخزف وشعرت أن لديهم عين قوية الملاحظة، وأتمنى أن يكون هذا المعرض وسيلة لتسريع وتعزيز التبادل الثقافي بين كوريا والمملكة.
فكرة جديدة
ويقدم نصيحته للشباب السعودي الصغار الراغبين في تعلم مهنة فن الخزف، بالقول: "الرسم على الخزف فكرة جديدة تتميز بدوام الخزف والمزايا المتميزة لهذا الرسم، في ظل زيادة النمو المتزايد للتبادل الثقافي بين دول العالم، أتمنى أن نشهد قريباً تبادل الخبرات في مجال الرسم الخزفي مع الفنانين السعوديين، بحيث يستفيد كل من الآخر. ومع مرور الوقت، أتوقع تطور الرسم الخزفي لأنه يتميز بالدوام من خلال دمج عناصر التراب والنار مع الرسم، وسوف يتعلم الشباب السعودي أرقى أنواع الفن إذا اهتم بالرسم الخزفي.