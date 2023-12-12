"التعليم وأكاديمية طويق" تطلقان شراكة لتأهيل الطلاب في التقنيات الناشئة

أطلقت وزارة التعليم وأكاديمية طويق اليوم, شراكتهما لتمكين وتأهيل طلاب التعليم العام في مختلف مناطق المملكة بأهم المهارات والقدرات في مختلف مجالات التقنيات الناشئة، وذلك في مقر وزارة التعليم في مدينة الرياض.
ومثّل وزارة التعليم في التوقيع وكيل الوزارة للبرامج التعليمية الدكتور سعد الحربي، ومن أكاديمية طويق الرئيس التنفيذي عبدالعزيز الحمادي.
وتضمنت الشراكة تعزيز سُبل التعاون في تقديم البرامج والمعسكرات التعليمية بين الطرفين في مجالات البرمجة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي، وغيرها من مجالات التقنيات المتقدمة؛ بهدف تمكين طلاب التعليم العام وتزويدهم بأهم القدرات والخبرات اللازمة للمشاركة في كبرى المنافسات الإقليمية والعالمية.
وأكد "الحربي" أن هذه الشراكة تأتي في إطار توجه الوزارة إلى دعم وتمكين المواهب في مجالات التقنية وتعزيز مخرجات التعليم في مختلف المراحل الدراسية تحقيقاً لتوجهات رؤية السعودية 2030، فيما ذكر الأستاذ عبدالعزيز الحمادي أن أكاديمية طويق تسعى بشكل مستمر إلى توسيع وصولها إلى الشرائح المستهدفة من برامج الأكاديمية التعليمية عبر الشراكات التي تقوم بها مع الجهات المختلفة.
يذكر أن أكاديمية طويق تعمل على تقديم معسكرات وبرامج تعليمية بهدف تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل، وذلك بالشراكة مع كبرى الجهات الحكومية والخاصة والعديد من الشركات العالمية.