"التعليم وأكاديمية طويق" تطلقان شراكة لتأهيل الطلاب في التقنيات الناشئة

وأكد "الحربي" أن هذه الشراكة تأتي في إطار توجه الوزارة إلى دعم وتمكين المواهب في مجالات التقنية وتعزيز مخرجات التعليم في مختلف المراحل الدراسية تحقيقاً لتوجهات رؤية السعودية 2030، فيما ذكر الأستاذ عبدالعزيز الحمادي أن أكاديمية طويق تسعى بشكل مستمر إلى توسيع وصولها إلى الشرائح المستهدفة من برامج الأكاديمية التعليمية عبر الشراكات التي تقوم بها مع الجهات المختلفة.