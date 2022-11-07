"المشيطي" يفتتح معرض المنتجات العضوية "بيوفاخ السعودية 2022"

وذكر العيادة أن هناك عدة عوامل أسهمت في تطوير ودعم قطاع الزراعة العضوية بالمملكة، منها هيكلة القطاع بشكلٍ كامل، وذلك من خلال تأسيس الجمعية السعودية للزراعة العضوية، وإنشاء إدارة للإنتاج العضوي بالوزارة، وتحويل مركز الأبحاث الزراعية بالقصيم إلى مركزٍ وطني للزراعة العضوية، بالإضافة إلى وجود لائحة تنفيذية خاصة بأنشطة الزراعة العضوية، والموافقة على سياسية الزراعة العضوية بالمملكة واعتماد خطة عمل تنفيذية لها، مضيفًا أن موافقة مجلس الوزراء بتسمية اليوم الحادي عشر من شهر نوفمبر من كل عام يومًا للغذاء العضوي تأتي تعزيزًا للاهتمام بهذا القطاع ودعمه.