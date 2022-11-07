"المشيطي" يفتتح معرض المنتجات العضوية "بيوفاخ السعودية 2022"

افتتح نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي اليوم، المعرض السعودي الدولي للمنتجات العضوية "بيوفاخ السعودية 2022"، الذي يعد أول معرض متخصص بالزراعة العضوية يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف المعرض الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات ويستمر لمدة ثلاثة أيام، إلى إبراز دور الجهات المعنية بتنمية وتطوير نشاط الزراعة العضوية، وزيادة الوعي بأهمية الزراعة العضوية وأسلوب الحياة المستدامة، وعرض وإبراز المنتجات العضوية المحلية.
ودشن هوية (يوم الغذاء العضوي) الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه مؤخرًا بتسمية اليوم الحادي عشر من شهر نوفمبر من كل عام يومًا للغذاء العضوي.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن استضافة المملكة لمعرض "بيوفاخ السعودية" واعتماده نسخةً ثامنة عالميًّا يدلّل على مكانة المملكة ومدى اهتمامها بالزراعة العضوية، مضيفًا أن هذا القطاع الواعد يشهد تطورًا ملموسًا، ويسير بخطًى ثابتة نحو النمو والانتشار، بفضل رؤية المملكة 2030.
وبيّن أن القطاع شهد خلال السنوات الخمس الأخيرة تطورًا كبيرًا، حيث وصلت نسبة الإنتاج العضوي إلى 98.77%, وبلغت نسبة المساحة الإجمالية للزراعة العضوية 56.8%، فيما بلغت نسبتها في أعداد الحيازات 175.86%، وتجاوزت قيمة سوق الأغذية العضوية 1.8 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 32.16% مقارنة بالعام 2018م.
وذكر العيادة أن هناك عدة عوامل أسهمت في تطوير ودعم قطاع الزراعة العضوية بالمملكة، منها هيكلة القطاع بشكلٍ كامل، وذلك من خلال تأسيس الجمعية السعودية للزراعة العضوية، وإنشاء إدارة للإنتاج العضوي بالوزارة، وتحويل مركز الأبحاث الزراعية بالقصيم إلى مركزٍ وطني للزراعة العضوية، بالإضافة إلى وجود لائحة تنفيذية خاصة بأنشطة الزراعة العضوية، والموافقة على سياسية الزراعة العضوية بالمملكة واعتماد خطة عمل تنفيذية لها، مضيفًا أن موافقة مجلس الوزراء بتسمية اليوم الحادي عشر من شهر نوفمبر من كل عام يومًا للغذاء العضوي تأتي تعزيزًا للاهتمام بهذا القطاع ودعمه.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للزراعة العضوية معالي الدكتور فهد بالغنيم أن اختيار المملكة لاستضافة هذا الحدث الزراعي المهم يأتي اعترافًا بما حققته الزراعة العضوية بالمملكة من نموٍ وازدهار، في ظل الدعم غير المحدود الذي تجده من القيادة.
وأضاف أن قطاع الزراعة العضوية يحظى بدعم واهتمام الدولة، لافتًا النظر في هذا الإطار إلى موافقة مجلس الوزراء بتخصيص يومٍ للغذاء العضوي، إضافة إلى استضافة هذا المعرض العالمي الذي يُعد الأبرز في مجال الزراعة العضوية.
وأفاد "بالغنيم" أن الجمعية السعودية للزراعة العضوية تعمل على تطوير وتنمية الزراعة العضوية، وتعد بمثابة مظلة للمزارعين العضويين وكل المهتمين بالإنتاج العضوي؛ لتطوير أعمالهم وأنشطتهم، مشيرًا إلى أن المعرض يُعد فرصة لإبراز ما وصل إليه القطاع، إضافة إلى تعزيز الشراكات المحلية والدولية، وأيضًا فرصة لعرض وإبراز المنتجات العضوية الوطنية.
يُذكر أن المعرض يُقام على هامش عدد من ورش العمل المتخصصة التي يشارك في تقديمها متخصصون في مجال الزراعة العضوية من داخل وخارج المملكة، كما يشهد المعرض مشاركة عددٍ من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المحلية والدولية، وتشارك الجمعية السعودية للزراعة العضوية بجناح توعوي، عبر تخصيص منطقة للمزارعين العضويين والمهتمين بهذا المجال، من المنتجين المحليين بالتعاون مع الوزارة.