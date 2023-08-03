مستشفى "الفيصل" ينقذ حياة "طفل خديج" بعمر 28 أسبوعًا

تمكن فريق العناية المركزة لحديثي الولادة والخدج، بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من إنقاذ حياة "طفل خديج" بعمر 28 أسبوعًا.
وكان قد تعرض الطفل فور ولادته لمتلازمة الضائقة التنفسية؛ قبل أن يتم إنعاشه وإيصاله بجهاز التنفس الاصطناعي، وإدخال الأوردة المركزية، وإعطائه الأدوية والمحاليل اللازمة لمثل هذه الحالات.
وخلال أسبوعين بدأت علامات التعافي -ولله الحمد-، وتدريجيًا تم إيقاف الدعم التنفسي وإزالة الأوردة المركزية والأدوية وبداية الرضاعة.
الطفل كانت رضاعته مقتصرة على حليب الأم فقط مما كان له الأثر البالغ في التعافي ومنع المضاعفات -بعد إرادة الله-.
وقال رئيس قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بالمستشفى د. محمد الثبيتي: إن الطفل الخديج، كان بوزن 980 جرامًا، وقد أمضى في العناية ما يقارب 55 يومًا، تلقى خلالها الرعاية المكثفة من الفريق الطبي، حتى خرج من المستشفى بصحة جيدة -ولله الحمد- وبوزن 1800 جرام.