مستشفى "الفيصل" ينقذ حياة "طفل خديج" بعمر 28 أسبوعًا

وقال رئيس قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بالمستشفى د. محمد الثبيتي: إن الطفل الخديج، كان بوزن 980 جرامًا، وقد أمضى في العناية ما يقارب 55 يومًا، تلقى خلالها الرعاية المكثفة من الفريق الطبي، حتى خرج من المستشفى بصحة جيدة -ولله الحمد- وبوزن 1800 جرام.