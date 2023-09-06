"مكافحة المخدرات" تحبط محاولات تهريب أكثر من 306 آلاف قرص محظور في نجران

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها، أسفرت عن إحباط محاولات تهريب (306.300) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بمنطقة نجران، بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (7) متهمين، وهم (4) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(3) مواطنين.
وأكد "الحازمي" أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.