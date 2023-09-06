"مكافحة المخدرات" تحبط محاولات تهريب أكثر من 306 آلاف قرص محظور في نجران

‎صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها، أسفرت عن إحباط محاولات تهريب (306.300) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بمنطقة نجران، بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (7) متهمين، وهم (4) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(3) مواطنين.