معرض "بين ثقافتين" يواصل الغوص في أهم ملامح الثقافتين السعودية واليمنية

وشهد المعرض منذ انطلاقته في السابع من سبتمبر الجاري، حضورًا لافتًا لعددٍ من أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي، وأصحاب السعادة سفراء عددٍ من الدول لدى المملكة، إلى جانب جمع من المثقفين والمهتمين بالثقافة، فضلًا عن الحضور الجماهيري البارز خلال فترة إقامته نظير ما يشمله من عناصر ثقافيةٍ نادرة، ومعروضاتٍ مميزة؛ لتشكّل حدثًا ثقافيًا استثنائيًا.