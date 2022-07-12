منظومة النقل تشارك في اجتماع الخبراء المتعدد السنوات في جنيف

ويتضمن الاجتماع عدداً من الجلسات الحوارية والنقاشات التفاعلية التي ستقام على هامش أعمال الدورة، ومن أهم المواضيع التي سيتم طرحها خلال الدورة الإضراب الذي أحدثته جائحة كورونا في حركة النقل العالمية وصعوبة العودة إلى الوضع الطبيعي، وماهي الفرص المتاحة في الوضع الراهن.