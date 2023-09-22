صباح غد.. حدوث الاعتدال الخريفي 2023 فلكيًا

وأشار أبوزاهرة إلى أنه سيلاحظ كذلك أن اليوم الأول للخريف فلكيًا يمكن أن يختلف من 21 إلى 24 سبتمبر خلال السنوات، فمن المعروف أن محور الأرض يبقى ثابتًا نسبيًا بالنسبة للنجوم أثناء دورانها حول الشمس، ولكن يتغير اتجاهه بالنسبة إلى الشمس على مدار العام، لذلك يفترض أن الاعتدال الخريفي يجب أن يبدأ في نفس اليوم من كل عام.