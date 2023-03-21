محليات

السعودية تُدين وتستنكر ما صدر من تصريحات عنصرية من أحد مسؤولي حكومة الاحتلال بحق دولة فلسطين وشعبها

"الخارجية" أكدت موقف المملكة الرافض لهذه التصريحات المنافية للحقيقة والتي تُسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف