الأكبر من نوعه في المملكة.. وزير الصحة يفتتح ملتقى الصحة العالمي 2022

افتتح وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له، الذي يقام خلال الفترة من 9 - 11 أكتوبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بحضور أكثر من 26000 شخص من 30 دولة، حيث يعد أكبر محفل لمتخصصي الرعاية الصحية في المملكة، ويقام على هامشه خمسة مؤتمرات علمية.