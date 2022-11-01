"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على القصيم والرياض يمتد تأثيرها للشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم والرياض؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: حائل، الجوف، الحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل الى مترين، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وتكون غربية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.