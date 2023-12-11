"الناصر": "الفن" بمفهومه الشامل يمثل وفق الرؤية أحد أعمدة القوى الناعمة التي ترتكز عليها المملكة

وأضافت أن المملكة بموروثها الإنساني والحضاري الثري تمتلك ثروات وافرة وتنوعًا مدهشًا من الفنون المكنونة الواجب استثمارها والكشف عن إبداعاتها للعالم أجمع، معتبرة أنه قد آن الأوان أن تكتشف البشرية روعة ما تحفل به السعودية من روائع تراثية بقيت لسنوات طي الكتمان، يضاف إلى ذلك طلائع المبدعين من شباب وشابات الوطن الذين برهنوا على ما يتمتعون به من مهارات وملكات إبداعية تستحق أن ترى النور، وأن يتم توفير الدعم اللازم لها لتحفيزها حتى تأخذ مكانها المستحق على المنصات الثقافية والفنية حول العالم.