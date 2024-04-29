ولي العهد يستقبل وزير الخارجية البريطاني ويستعرضان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، وزير الخارجية البريطاني السيد ديفيد كاميرون، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.