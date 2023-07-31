"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع سيول وتساقط البرد، وتشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على الدرب وبيش ورياحًا شديدة على جازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.