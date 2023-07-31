"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وعسير وجازان والشرقية ونجران والباحة.
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف والأفلاج والحريق والدلم والرين والسليل والمزاحمية وحوطة بني تميم ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على أغلب المحافظات حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد موجة حارة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، وتشمل الحالة الأسياح والشماسية وبريدة، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع سيول وتساقط البرد، وتشمل أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على العرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء .
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع سيول وتساقط البرد، وتشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على الدرب وبيش ورياحًا شديدة على جازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة وتدنيًا في الرؤية، وتشمل الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على أغلب المحافظات وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة نجران أيضًا أتربة مثارة وتدنيًا في الرؤية، وتشمل الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
وكلك تشهد منطقة الباحة أتربة مثارة وتدنيًا في الرؤية، وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، ورياحًا شديدة تشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة وتدنيًا في الرؤية، وتشمل الخرمة والمويه وتربة ورنية والشعيبة والقنفذة والليث وأضم والعرضيات، ورياحًا شديدة على الجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وخليص والطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة تصل سرعتها إلى 49 كم في الساعة، وتشمل العلا والعيص وخيبر والمدينة المنورة ووادي الفرع وبدر وينبع، وأتربة مثارة على الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.