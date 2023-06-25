درجات الحرارة اليوم.. مكة وعرفات بين الأعلى بـ 45 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الأحساء والخرج 46 مئوية، فيما سجّلت مكة المكرّمة وعرفات ووادي الدواسر والدمام 45 مئوية، وسجّلت أبها والباحة أقل درجة حرارة 18 مئوية.
وأوضح المركز أن الأحساء والخرج سجّلتا اليوم 46 مئوية، فيما سجّلت مكة المكرّمة وعرفات ووادي الدواسر والدمام 45 مئوية، وكل من المدينة المنوّرة والرياض والصمان والتنهات ومنى وشرورة وينبع وحفر الباطن والدهناء ومزدلفة 44 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 18 مئوية، والقريات 21 مئوية.
وسجّلت الوجه وينبع أعلى رطوبة بنسبة 90% و80%.