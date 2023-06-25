درجات الحرارة اليوم.. مكة وعرفات بين الأعلى بـ 45 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الأحساء والخرج 46 مئوية، فيما سجّلت مكة المكرّمة وعرفات ووادي الدواسر والدمام 45 مئوية، وسجّلت أبها والباحة أقل درجة حرارة 18 مئوية.