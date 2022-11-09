"التدريب التقني والمهني" بالرياض تنظّم اللقاء الافتراضي المفتوح للمتدربين والمتدربات

ورحب المقبل، في كلمته الافتتاحية، بأبنائه المتدربين والمتدربات وأكّد أن الهدف من إقامة مثل هذه اللقاءات هو تلمس احتياجات المتدربين والمتدربات والاستماع للتحديات التي يواجهونها وتقديم الدعم اللازم والمناسب ليحظوا بتجربة تدريبية متميزة.