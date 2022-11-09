"التدريب التقني والمهني" بالرياض تنظّم اللقاء الافتراضي المفتوح للمتدربين والمتدربات

أقامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، اللقاء الافتراضي المفتوح لمتدربي ومتدربات المنشآت التدريبية بالمنطقة بحضور مدير عام الإدارة عبدالرحمن بن عمر المقبل، للفصل الأول من هذا العام التدريبي ١٤٤٤هـ.
ورحب المقبل، في كلمته الافتتاحية، بأبنائه المتدربين والمتدربات وأكّد أن الهدف من إقامة مثل هذه اللقاءات هو تلمس احتياجات المتدربين والمتدربات والاستماع للتحديات التي يواجهونها وتقديم الدعم اللازم والمناسب ليحظوا بتجربة تدريبية متميزة.
وأوضح أن مثل هذه اللقاءات تعتبر حلقة وصل مع المسؤول وهو نهج القيادة الحكيمة -رعاها الله-.
وأكّد أهمية التوعية الرقمية كأحد محاور اللقاء والتي تقدمها المنشآت التدريبية للمتدربين والمتدربات وضرورة اتباعهم الأنظمة والتعليمات لتجنب الوقوع في الهفوات التي قد تؤثر فيعلى مستقبلهم، لا قدّر الله.
وتطرق اللقاء إلى عدة محاور إلى جانب التوعية الرقمية شملت طبيعة علاقة المتدربين والمتدربات بالإدارة ومبادرة رافد وحقوق وواجبات المتدربين والمتدربات وأنظمة التدريب في المنشآت التدريبية. كما تضمن اللقاء الإجابة عن الاستفسارات الواردة عبر نموذج تم نشره سابقاً لهذا الغرض.