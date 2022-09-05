"إنفاذ" يعرض 66 عقاراً متنوّعاً في 7 مدن ومحافظات

وتبدأ بمزاد لؤلؤة جدة الإلكتروني الذي يعرض عقاراً في مدينة جدة، ومزاد أصول الإلكتروني الذي يعرض 10 عقارات بمنطقة القصيم، ومزاد دانات المشرق الإلكتروني الذي يعرض 26 عقاراً بالمنطقة الشرقية، ومزاد دانات الشرقية الحضوري الذي يعرض 9 عقارات بالمنطقة الشرقية، ومزاد سحابة الإلكتروني الذي يعرض عقارين في كلٍ من محافظتي رنية وتربة، ومزاد سحابة الطائف الإلكتروني الذي يعرض عقارا بمدينة الطائف، وأخيراً مزاد دانة الغربية الإلكتروني الذي يعرض 6 عقارات في مدينتَي مكة المكرّمة وجدة.