الإعلان عن إدراج موضوعات الملكيـة الفكريـة في مناهج التعليم العـام

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالشراكة مع وزارة التعليم، البدء بتنفيذ مشروع إدراج موضوعات الملكية الفكرية في المناهج والمقررات الدراسية؛ لتطوير المعارف والقيم والمهارات اللازمة لتمكين الطلاب والطالبات من مهارات التفكير الإبداعي والابتكار، وتوظيفها في الحياة اليومية، وتنمية السلوكيات في الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للمبدعين، وكذلك تعزيز الوعي بقواعد الملكية الفكرية وضوابطها وقوانينها وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني، وفق رؤية المملكة 2030.