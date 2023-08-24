سمو محافظ الأحساء يستقبل رئيس ومنسوبي ملتقى الجالية الأردنية بالمحافظة ويقدم التعازي في وفاة العائلة الأردنية

في بداية الاستقبال رحب سموّه بالجالية الأردنية، مقدماً لهم أحر التعازي والمواساة ولأسرة العائلة الأردنية ولكافة الأشقاء في مملكة الأردن الشقيقة في وفاة مالك حرمه وأبنائه الأربعة، إثر حادث سير أليم وقع صباح الاثنين الماضي على طريق حرض - الخرج، بعد عودتهم من مناسك العمرة متجهين لدولة الإمارات الشقيقة محل إقامتهم، ونجاة الأم بفضل الله عز وجل، وهي بحالة صحية جيدة، وتم تشييع جثمان المتوفين مساء أمس الأربعاء في مقبرة الصالحية بمحافظة الأحساء بحضور جمع غفير من الأهالي، ودعا سموّه الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.