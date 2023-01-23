إصلاح جبين مكسور لمريض بالتخطيط الجراحي في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة

نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بمنطقة مكة المكرمة في إجراء تدخل جراحي نادر باستخدام تقنية التخطيط الجراحي الحديث ثلاثي الأبعاد وإصلاح كسر عظمة الجبين والتشوهات في الجبين، لشاب في العقد الثاني من العمر بعد تعرضه لحادث سير قديم في عملية استغرقت 3 ساعات تكللت بالنجاح.
وقال الفريق العلاجي للحالة إنه بعد إجراء العملية تم نقل المريض إلى قسم التنويم؛ لإكمال مراحل المتابعة العلاجية مع الفرق التمريضية حتى تماثل للشفاء، وتتم متابعته في العيادات الخارجية من خلال مواعيد متفرقة.
وأكد التجمع الصحي بمكة المكرمة أن فكرة هذه التقنية تتلخص بأخذ صور الأشعة المقطعية وتحويلها إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد، ومن ثم طباعتها وتركيبها في المنطقة المصابة لدى المريض؛ ليتسنى إجراء العملية على المجسم المطبوع قبل العملية على المريض؛ تجنباً للأخطار غير المتوقعة.
يُذكر أن قسم جراحة الوجه والفكين قد أجرى 75 عملية نوعية خلال العام الماضي؛ شملت هذه العمليات أورام الرأس والرقبة وترميم الوجه والفكين وجراحة الفكين التقويمية.