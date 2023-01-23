إصلاح جبين مكسور لمريض بالتخطيط الجراحي في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة

وأكد التجمع الصحي بمكة المكرمة أن فكرة هذه التقنية تتلخص بأخذ صور الأشعة المقطعية وتحويلها إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد، ومن ثم طباعتها وتركيبها في المنطقة المصابة لدى المريض؛ ليتسنى إجراء العملية على المجسم المطبوع قبل العملية على المريض؛ تجنباً للأخطار غير المتوقعة.