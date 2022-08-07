الخريف: نسبة المنتجات الوطنية المعروضة في بعض متاجر التجزئة تصل إلى 70%

وأوضح الخريف، أن المنتجات الوطنية المعروضة في بعض متاجر التجزئة بالأسواق المحلية تصل نسبتها 70% من بين أكثر من 128 ألف صنف ومنتج، مؤكدًا أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تعمل مع المتاجر الوطنية الكبرى، ومساعدتها على إيجاد المنتجات من داخل السوق السعودي عبر المصانع الوطنية، ورفع نسبة وجودها في نقاط التوزيع، وإيجاد حلول لوجستية من خلال الخدمات التي تقدمها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وذلك من أجل تسهيل عملية تخزين المنتجات وإيصالها للأسواق المحلية.