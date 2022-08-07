الخريف: نسبة المنتجات الوطنية المعروضة في بعض متاجر التجزئة تصل إلى 70%

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته متاجر التجزئة الكبرى بالرياض، أهمية إبراز المنتجات السعودية، وإعطائها الأولوية، معتبراً أن متاجر التجزئة الكبرى تُعد جزءًا مهمًا من رحلة تعظيم قيمة المحتوى المحلي، وزيادة انتشار ورواج المنتجات الوطنية في السوق المحلية.
وأوضح الخريف، أن المنتجات الوطنية المعروضة في بعض متاجر التجزئة بالأسواق المحلية تصل نسبتها 70% من بين أكثر من 128 ألف صنف ومنتج، مؤكدًا أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تعمل مع المتاجر الوطنية الكبرى، ومساعدتها على إيجاد المنتجات من داخل السوق السعودي عبر المصانع الوطنية، ورفع نسبة وجودها في نقاط التوزيع، وإيجاد حلول لوجستية من خلال الخدمات التي تقدمها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وذلك من أجل تسهيل عملية تخزين المنتجات وإيصالها للأسواق المحلية.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن خطوة إبراز المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية تمثل أهمية كبرى لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويع القاعدة الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة إعطاء فرص أكبر للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة العاملة في إنتاج الصناعات الغذائية والدوائية، والمنتجات الاستهلاكية على رفد السوق المحلي بالمنتجات والخدمات التي تقدمها بما يسهم في تنوع ووفرة المنتجات الوطنية وزيادة رواجها داخل الأسواق المحلية.