وزير الخارجية: المملكة ستبذل جهدًا لملاحقة داعش وسنجفف منابع تمويل الفكر المتطرف

وأكد الوزير خلال اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي ضد داعش المنعقد في الرياض، أن الاستقرار يتطلب جهودًا دولية لمحاربة التطرف والإرهاب؛ مشددًا على أن المملكة ستبذل جهدًا لملاحقة داعش في كل مكان، وسنجفف منابع تمويل الفكر المتطرف.