وزير الخارجية: المملكة ستبذل جهدًا لملاحقة داعش وسنجفف منابع تمويل الفكر المتطرف

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم إن رؤية السعودية 2030، تركز على دعم الشباب ليصنعوا المستقبل.
وأكد الوزير خلال اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي ضد داعش المنعقد في الرياض، أن الاستقرار يتطلب جهودًا دولية لمحاربة التطرف والإرهاب؛ مشددًا على أن المملكة ستبذل جهدًا لملاحقة داعش في كل مكان، وسنجفف منابع تمويل الفكر المتطرف.
وقال: علينا الحفاظ على استقرار المنطقة بقطع طريق العمليات الإرهابية التي تستهدف تجنيد أتباع جدد.
وقال خلال كلمته إن السعودية تؤمن دومًا بأن السبيل إلى الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار يتطلب الجهود الجماعية لمحاربة الإرهـاب وجماعاته والفكر المتطرف.
وأكد ترحيب المملكة بالتوجه لإنشاء مجموعة التركيز المعنية بمكافحة تنظيم "داعش" بولاية خرسان في أفغانستان؛ حيث ستشكل هذه المجموعة محورًا أساسيًّا؛ للحد من انتشار التنظيم الإرهابي في هذه المناطق.
وأشار إلى أن المملكة حرصت على إنشاء عدد من المراكز لمكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة، ومنها المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"؛ مشددًا على العمل على قطع الطريق أمام جماعات "داعش" لاستمالة واستقطاب عناصر جُدد لها.