"هيئة النقل" تعتمد برنامج إعداد كبار الضباط البحريين وربابنة أعالي البحار

ويعدّ انطلاق هذا البرنامج النوعي للكفاءات في القطاع البحري رافدًا للقوى الوطنية القيادية العاملة بالمجال البحري، وداعمًا للاستراتيجية الوطنية للنقل البحري، ويمتدّ البرنامج التدريبي المكثف لمدة 27 أسبوعًا تدريبيًّا كأحد المتطلبات الأساسية للخضوع لاختبارات الكفاءة التحريرية والشفهية التي تقوم بعقدها الهيئة العامة للنقل؛ من أجل الحصول على رخصة الكفاءة كضابط أول أو ربان أعالي بحار.