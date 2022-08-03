فيديو.. جد الطفل الغريق بوادي نجران: نستعد لإجراءات الدفن وشكرًا لكل من ساعدونا

ثمّن جد الطفل الغريق صالح آل جعرة، دور الجهات المختصة وأبناء القبائل في البحث عن الطفل رائد الذي وجد غريقًا بسبب السيول في وادي نجران.
وتفصيلاً، كشف جد الطفل لقناة الإخبارية أن والده وخاله هما أول من عثر على الطفل حيث تم إبلاغ الجهات المختصة وتم نقله إلى مستشفى الملك خالد بنجران والحمد لله على قضائه وقدره.
وأشار خلال حديثه من أمام مستشفى الملك خالد بنجران إلى أنهم بصدد إنهاء إجراءات التصريح بالدفن من المستشفى لدفنه بمقبرة القرية، معربًا عن شكره وتقديره لأمير منطقة نجران ولرجال الدفاع المدني والأمن ولكل من أسهم وبذل جهودًا مضنية في البحث الذي استمر لساعات طويلة.
وعثرت الجهات الأمنية والجهات الأخرى المختصة، على جثمان الطفل أحمد بن رايد آل جعرة (رحمة الله عليه)، غريق سيول وادي نجران والذي كان مفقودًا منذ الأمس.
وكان الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران قد وجَّه المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران وكل الأجهزة المعنية في المنطقة بمضاعفة الجهود في البحث عن الطفل رائد آل جعرة البالغ من العمر 3 أعوام الذي فقد مساء أمس من جراء السيول التي يشهدها وادي نجران.