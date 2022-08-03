فيديو.. جد الطفل الغريق بوادي نجران: نستعد لإجراءات الدفن وشكرًا لكل من ساعدونا

وكان الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران قد وجَّه المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران وكل الأجهزة المعنية في المنطقة بمضاعفة الجهود في البحث عن الطفل رائد آل جعرة البالغ من العمر 3 أعوام الذي فقد مساء أمس من جراء السيول التي يشهدها وادي نجران.