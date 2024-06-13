شركة ثقة تطلق منصة شهادة المنشأ في البرازيل بالشراكة مع CICIBAS

دشنت شركة ثقة الرائدة في مجال التقنية بالشراكة مع المركز البرازيلي السعودي للاستثمار والتجارة والصناعة "CICIBAS" منصة شهادة المنشأ، حيث تم الإطلاق على المسرح الرئيس لقمة الأولوية في نسختها الأولى في ريو دي جانيرو، بتنظيم من معهد مبادرة مستقبل الاستثمار؛ بهدف تعزيز الروابط التجارية بين البلدين والتي تمكّن المصدرين والمصنعين المحليين في البرازيل من إصدار ومتابعة حالة شهادة المنشأ للمنتجات المصنعة عبر منصة إلكترونية واحدة لتوفير الوقت والجهد، وتساهم شهادة المنشأ في التحوّل الجوهري بالقطاعين التجاري والصناعي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ثقة الأستاذ أيمن الفلّاج، أن خطوة إطلاق شهادة المنشأ في البرازيل بالتعاون مع المركز البرازيلي السعودي تعد خطوة كبيرة لتعزيز التعاون التقني بين البلدين، لما له من أثر على السوق وسيساعد في تحقيق تقدم كبير في مجال التقنية، مؤكداً أن قمة مبادرة مستقبل الاستثمار في البرازيل تأتي لاستعراض ومناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بجميع قطاعاته، وذلك للتغلب على التحديات عبر إيجاد حلول متقدمة تخدم التطور التقني لتحقيق الاستفادة المثلى وكسب المستهدفات.
وأوضح الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس للمركز البرازيلي السعودي السيد. ماركوس يوراتا، قائلاً إننا على أعتاب مرحلة جديدة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين السعودية والبرازيل، مع تقديم "ثقة" لحل ذكي ومبتكر يهدف إلى تسهيل وتسريع عمليات تصدير المنتجات البرازيلية إلى السوق السعودي، هذا الحل يأتي في وقت حاسم، حيث يشهد العالم تحولات سريعة في التقنية والتبادل التجاري.