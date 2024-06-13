شركة ثقة تطلق منصة شهادة المنشأ في البرازيل بالشراكة مع CICIBAS

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ثقة الأستاذ أيمن الفلّاج، أن خطوة إطلاق شهادة المنشأ في البرازيل بالتعاون مع المركز البرازيلي السعودي تعد خطوة كبيرة لتعزيز التعاون التقني بين البلدين، لما له من أثر على السوق وسيساعد في تحقيق تقدم كبير في مجال التقنية، مؤكداً أن قمة مبادرة مستقبل الاستثمار في البرازيل تأتي لاستعراض ومناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بجميع قطاعاته، وذلك للتغلب على التحديات عبر إيجاد حلول متقدمة تخدم التطور التقني لتحقيق الاستفادة المثلى وكسب المستهدفات.